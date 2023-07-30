У Twitter відновили сторінку репера Каньє Веста

Про це інформує The Washington Post.

Зараз обліковий запис Каньє Веста налічує 31 млн підписників. Проте видання пише, що він не зможе монетизувати та рекламувати свій акаунт.

Відновлення облікового запису репера відповідає переконанням Маска щодо поведінки в соцмережі. Раніше гендиректор Twitter назвав себе "абсолютистом свободи слова" і зазначив, що не схвалює блокування акаунта Веста. Тоді, 8 місяців тому, репера заблокували через те, що на своєму акаунті він опублікував зображання свастики в поєднанні із зіркою Давида.

"Я старався як міг. Попри це він знову порушив наше правило щодо підбурювання до насильства. Обліковий запис буде призупинено", - тоді написав Маск.