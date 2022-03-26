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Війна з Росією: хроніка
Війна з Росією: біженці
Головна Світ У Варшаві Байден зустрінеться із Дудою та виступить із промовою щодо війни в Україні, - Салліван

У Варшаві Байден зустрінеться із Дудою та виступить із промовою щодо війни в Україні, - Салліван

26 березня, 2022 субота
04:56
Світ Джо Байден

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 26 березня завершить свою поїздку до Європи у столиці Польщі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода", з посиланням на радника із національної безпеки Джейка Саллівана, інформує Еспресо.TV.

У суботу він планує зустрітися з президентом Польщі Анджеєм Дудою та виступити з "великою промовою" щодо війни в Україні.

За словами Саллівана, виступ Байдена торкнеться "ставок на цей момент, невідкладності виклику, який чекає попереду, значення конфлікту в Україні для світу і чому так важливо, аби вільний світ зберігав єдність і рішучість перед обличчям російської агресії".

Як повідомив радник журналістам, Байден також говоритиме про "контекст та історію цього конфлікту та про те, яким він бачить його розвиток", перш ніж сісти на літак, щоб повернутися до Вашингтона.

Очікується, що раніше вдень у суботу в Байдена планує зустрітися з українськими біженцями та американськими гуманітарними працівниками, які допомагають переселенцям у Польщі.

Відзначимо, Польща приймає тисячі американських військових у складі бойової групи НАТО. Вона також прийняла понад 2 мільйони українських біженців після того, як Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну 24 лютого.

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війна з Росією
Польща
Джо Байден
біженці
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