У Варшаві створили петицію з вимогою повернути Алісі з Маріуполя маму, з якою її розлучили окупанти
Euromaidan-Warszawa створив петицію з вимогою повернути 4-річній Алісі з Маріуполя маму, з якою її розлучили росіяни під час евакуації з Азовсталі
Про це повідомив Euromaidan-Warszawa у фейсбуці.
"Ми створили петицію з вимогою повернути Алісі маму. Петицію вже підписало 40 тис. осіб. Але цього мало. Аліса й досі сама. І її найбільшою мрією в житті і досі є зустріч із мамою", - зазначили в організації та закликали підписувати петицію й поширювати інформацію про неї.
- 8 травня росіяни роз'єднали 4-річну Алісу з мамою під час евакуації з Азовсталі.
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