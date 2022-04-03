У Варварівці на Луганщині росіяни обстріляли чоловічий монастир, - Гайдай

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.



"Росіяни - "істинні" християни. У Варварівці орки обстріляли чоловічий монастир

Внаслідок «прильоту» російських снарядів постраждав Іллінський чоловічий монастир с.Варварівка Луганської області", - розповів він.



Осколки снарядів вибили шибки у двох храмах обителі, повністю згоріли братський корпус, гараж і підсобні приміщення. Споруди на господарському дворі зазнали пошкоджень. Братія монастиря і трудники не постраждали.



Сергій Гайдай нагадав, що окупанти пошкодили й інші святині Сєверодонецької єпархії. Вони неодноразово обстрілювали Христо-Різдвяний кафедральний собор у Сєверодонецьку, пошкодили храм ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість" у Сєверодонецьку, парафії в Лисичанську, Троїцькому, Рубіжному.



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