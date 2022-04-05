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Головна війна з Росією У Василькові на Київщині тероборона разом з розвідниками захопили ворожий БМД-4

У Василькові на Київщині тероборона разом з розвідниками захопили ворожий БМД-4

5 квітня, 2022 вiвторок
06:19
війна з Росією БМД-4

Тероборона Василькова разом зі співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України захопила російську БМД-4

Про це повідомляє командир підрозділу територіальної оборони "Щит Василькова" Андрій Мельник.

"Радий повідомити, що завдяки плідній співпраці та злагодженим діям між співробітниками ГУР МО України та захисниками територіальної оборони Василькова кількість воєнної техніки на балансі ЗСУ стане більше. 3 квітня ми передали БМД-4, яка після перевірки та необхідного ремонту буде використовуватися нашими захисниками на передовій", - йдеться у дописі.

Командир додав, що хто б міг подумати, що спонсором наших Збрлйних Сил стане Росія.
 

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Васильків
БМД
тероборона
ГУР МО
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