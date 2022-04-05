У Василькові на Київщині тероборона разом з розвідниками захопили ворожий БМД-4

Про це повідомляє командир підрозділу територіальної оборони "Щит Василькова" Андрій Мельник.

"Радий повідомити, що завдяки плідній співпраці та злагодженим діям між співробітниками ГУР МО України та захисниками територіальної оборони Василькова кількість воєнної техніки на балансі ЗСУ стане більше. 3 квітня ми передали БМД-4, яка після перевірки та необхідного ремонту буде використовуватися нашими захисниками на передовій", - йдеться у дописі.

Командир додав, що хто б міг подумати, що спонсором наших Збрлйних Сил стане Росія.



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