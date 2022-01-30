У Василькові зарізали сімейну пару
Ввечері в суботу, 29 січня 2022 року, в київському передмісті Василькові сталося вбивство сімейної пари
Про це із посиланням на поліцію Київщини передає Еспресо.TV.
"Резонансне подвійне вбивство на Київщині! Загинуло подружжя.
На місці події - начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, карний розшук, слідство, криміналісти, працівники Обухівського районного управління поліції, інші служби", - зазначається на офіційний сторінці ГУ Національної поліції у Київській області на Facebook.
Офіційні подробиці правоохоронці обіцяють згодом.
"Напружений і трагічний суботній вечір. Подвійне вбивство на Київщині. Загинуло подружжя. Працюють усі служби", - заявив своєю чергою Нєбитов на своєму інстаграмі.
За даними телеграм-каналу КиевИнфо, жертвами є "чоловік й жінка 72-го та 76-го року народження, які приїхали з Волині та торгували пиломатеріалами" й сталося це в салоні їхнього авто. Загинули вони від ножових поранень, стверджує ресурс.
На одному з оприлюднених Андрієм Нєбитовим оперативних фото, дійсно, видно відчинений мікроавтобус, а поруч мертве тіло, яке запаковують у чорний пакет.
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