У Василькові зарізали сімейну пару

Про це із посиланням на поліцію Київщини передає Еспресо.TV.



"Резонансне подвійне вбивство на Київщині! Загинуло подружжя.



На місці події - начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов, карний розшук, слідство, криміналісти, працівники Обухівського районного управління поліції, інші служби", - зазначається на офіційний сторінці ГУ Національної поліції у Київській області на Facebook.



Офіційні подробиці правоохоронці обіцяють згодом.



"Напружений і трагічний суботній вечір. Подвійне вбивство на Київщині. Загинуло подружжя. Працюють усі служби", - заявив своєю чергою Нєбитов на своєму інстаграмі.



За даними телеграм-каналу КиевИнфо, жертвами є "чоловік й жінка 72-го та 76-го року народження, які приїхали з Волині та торгували пиломатеріалами" й сталося це в салоні їхнього авто. Загинули вони від ножових поранень, стверджує ресурс.







На одному з оприлюднених Андрієм Нєбитовим оперативних фото, дійсно, видно відчинений мікроавтобус, а поруч мертве тіло, яке запаковують у чорний пакет.









Світлини з інстаграму Андрія Нєбитова