Такий варіант перейменування найбільшу кількість голосів містян, повідомляється на офіційному фейсбуці Ватутінської міськради.

Повторний збір пропозицій проводився протягом двох місяців з 23 вересня по 23 листопада.

"Пропозиції, щодо майбутньої назви міста були різні, які були пов’язані як з нашою місцевістю, так і країни в цілому, але найбільшу кількість голосів набрала назва Багачеве - 206", - йдеться у повідомленні.

Члени комісії з найменування та перейменування назв населеного пункту, вулиць, провулків, проспектів, площ, скверів, закладів та пам’ятних знаків Ватутінської міської територіальної громади підтримали думку жителів громади та переважною кількістю голосів вирішили винести на засідання чергової сесії міської ради, яке відбудеться 22 грудня цього року, питання щодо перейменування міста Ватутіне на місто Багачеве.



Багачеве - так називається розташована у Ватутіне залізнична станція.



Іншими популярними варіантами перейменування були Благовісне та Кобзареве.

Довідка



Нинішня назва міста - Ватутіне - походить від імені радянського генерала Миколи Ватутіна, що тричі був одним з російських командирів під час широкомасштабних вторгнень на землі України у першій половині ХХ ст. Спершу це був 1920 рік, потім - 1939 та 1943 рік.



Взимку 1943-1944 років поблизу селя Милятин нинішнього Рівненського (в минулому - Острозького) району Рівненської області потрапив у засідку до бійців Украхїнської Повстанської Армії (УПА) й був поранений у стегно. Навесні 44-го року помер від отриманого пораненння.

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