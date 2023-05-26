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У Великій Британії пара витратила понад $250 тисяч, щоб прибрати графіті Бенксі зі свого будинку

26 травня, 2023 п'ятниця
20:33
Культура Графіті Бенксі

У Великій Британії подружжя витратило майже $250 тисяч, щоб прибрати графіті художника Бенксі зі своєї стіни, оскільки мурал перетворив їхнє життя на "справжній кошмар"

Про це пише Yahoo News.

У серпні 2021 року анонімний художник Бенксі намалював чайку заввишки майже 6 метрів на будинку в Лоустофті у Великій Британії. Однак власники будинку, Гаррі та Гокіан Куттс, вирішили прибрати картину зі свого будинку.

Представники міської ради повідомили їм, що збереження графіті коштуватиме £40 тисяч (близько $49 500). Пізніше виявилося, що мурал треба додатково захищати від вандалів.

"Мені довелося найняти нічного сторожа, щоб доглядати за ним після того, як хтось викрав частину і спробував продати це у Facebook. Іншого разу вандали були спіймані з дюжиною горщиків білої фарби і, мабуть, збиралися її зафарбувати", - повідомив Гаррі Куттс.

Подружжя зайнялось видаленням графіті у квітні після того, як чиновники міської ради схвалили перекриття дороги для проведення робіт. Спочатку треба було зміцнити стіну 12 шарами смоли та п'ятьма тоннами сталі, перш ніж зняти її цілою.

Подружжя сподівається продати роботу художника і замінити графіті на будинку копією. Проєкт, ймовірно, коштуватиме 200 000 фунтів стерлінгів (247 000 доларів США). Однак вважається, що демонтована стіна коштує кілька мільйонів доларів.

"Спочатку це було, очевидно, неймовірно, але з плином часу стало надзвичайно напружувати. Я не впевнений, що Бенксі усвідомлює непередбачені наслідки для домовласників. Якби ми могли повернути час назад, ми б це зробили", - сказало подружжя.

  • Нагадаємо, в британському містечку Херн-Бей під час зносу будинку випадково знищили останній мурал Бенксі - "Morning is Broken".

Світ
Велика Британiя
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