У Великій Британії випадково знищили нове графіті Бенксі

Про це пише The Guardian.

Графіті знаходилося на стіні занедбаного фермерського будинку та зображало хлопчика, який відкриває гофровані "штори".

Зазначається, що ця земельна ділянка призначена для будівництва кількох нових будинків, тож фермерський дім, разом з графіті, знесли. Видання повідомляє, що під час зносу підрядники не знали, що це робота Бенксі.

"Ми навіть не підозрювали, що це Бенксі. Мені стало погано, коли я усвідомив, що це Бенксі – ми всі були розбиті. Ми вчора почали зносити будинок. Землевласник спостерігав, як ми це робимо, і теж не знав", - розповів головний підрядник Джордж Кодвелл.

Авторство було підтверджено трьома фотографіями, опублікованими в акаунті анонімного вуличного художника в Instagram.