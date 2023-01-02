Чоловіку, який намагався вкрасти графіті Бенксі на Київщині, оголосили підозру

Про це повідомив Офіс головного прокурора у телеграмі.

У повідомленні йдеться, що мешканець столиці вирішив демонтувати зі стіни напівзруйнованого окупантами будинку у Гостомелі графіті "Жінка в протигазі", авторства всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі.

Допомогали йому у цьому чоловіки, яких злочинець запевнив у наявності дозволу на демонтаж.

"Після того, як частина стіни була зрізана разом із зображенням, підозрюваний обмотав її стрейч-плівкою з метою захисту від пошкоджень. Проте чоловік не встиг завантажити викрадене в автомобіль, оскільки був викритий співробітниками військової адміністрації", - розповідають в офісі.

Зазначається, що зловмисник планував продати графіті, а отриманими коштами розпорядитися на власний розсуд.

Наразі йому повідомлено про підозру за фактом закінченого замаху на таємне викрадення чужого майна в особливо великому розмірі в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 185 КК України).

Бенксі створив графіті на стіні будинку в деокупованій Бородянці.

15 листопада анонімний вуличний художник на прізвисько Бенксі з Британії підтвердив, що створив в Україні сім муралів. Зокрема стінописи у Києві, Ірпені та Бородянці.

У грудні правоохоронні органи та місцева влада заявили, що виробили механізм захисту графіті Бенксі від можливих актів вандалізму.

9 грудня ірпінська міська рада ухвалила рішення про призначення всесвітньо відомого англійського художника Бенксі почесним громадянином Ірпеня.