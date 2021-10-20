У Великій Британії та Ізраїлі виявили новий більш небезпечний штам коронавірусу
Вчені Британії та МОЗ Ізраїлю заявили, що зафіксували новий більш небезпечний штам коронавірусу AY.4.2
Про це передає у Telegram Коронавірус_інфо.
"У Великій Британії виявили новий більш небезпечний штам COVID-19. Британські вчені зафіксували новий штам AY.4.2, який мутував від варіанту "Дельта". Наразі на нього припадає приблизно 10% нових випадків захворювання в цій країні", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, дослідження нового штаму AY.4.2 ще тривають, проте, за словами директора інституту генетики Лондонського університету Франсуа Балу, цей варіант COVID-19 може виявитися на 10% заразнішим за "Дельту".
У МОЗ Ізраїлю також підтвердили перший випадок зараження штамом AY.4.2 в 11-річного хлопчика, який повернувся з Молдови. Наразі хворого ізолювали, а спеціалісти з'ясовують, наскільки новий штам може бути заразним.
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