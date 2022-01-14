У Великій Британії вимагають відставки прем'єра через вечірки напередодні похорону принца Філіпа
Інформація ЗМІ про те, що в урядових будівлях на Даунінг-стріт відбулося дві вечірки під час жорсткого карантину та напередодні похорону герцога Единбурзького Філіпа, викликала гнів політиків та заклики прем'єр-міністра Бориса Джонсона до відставки
Про це повідомляє The Guardian.
У Великій Британії спалахнув новий скандал у зв'язку з інформацією про те, що 16 квітня 2021 року, у переддень похорону принца Філіпа, персонал урядової будівлі на Даунінг-стріт влаштував дві вечірки.
Прем’єр-міністра Бориса Джонсона на жодній з цих вечірок не було, але це викликало нові звинувачення на його адресу через те, що в уряді не дотримувалися правил локдауну. Лідери партій лейбористів і ліберальних демократів закликають Джонсона до відставки.
Наразі у Великій Британії проводиться спеціальне розслідування, яке проводиться у зв’язку зі скандалами з вечірками британських урядовців під час карантину. Його результати очікуються наступного тижня.
У квітні 2021 року у Великій Британії були суворі карантинні обмеження через COVID-19, а з 9 до 17 квітня в країні тривав національний траур у зв’язку зі смертю принца Філіпа, чоловіка королеви Єлизавети II.
Похорон принца відбувся у приватній каплиці Віндзорського замку 17 квітня, на наступний день після того, як в урядовій будівлі, ймовірно, відбувалася вечірка. Ковідні обмеження суттєво вплинули на церемонію: список гостей скоротився з 800 до 30, а королева Єлизавета ІІ була в масці та соціально дистанційована від решти своєї родини.
- У грудні 2021 року на тлі скандалу з різдвяною вечіркою під час пандемії Консервативна партія Джонсона зазнала поразки під час довиборів у Північному Шропширі, де перемагала протягом майже 200 років.
- 12 січня прем'єр-міністр Борис Джонсон зізнався, що відвідував вечірку з напоями на Даунінг-стріт під час жорсткого карантину у квітні 2020 року.
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