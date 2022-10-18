У Великій Британії вийде книжка з промовами Зеленського
У британському видавництві Hutchinson Heinemann видадуть збірку промов Володимира Зеленського A Message From Ukraine
Про це видавництво повідомило у facebook.
Повідомляється, що видання з’явиться у продажі 24 листопада. Також будуть доступні електронна версія книжки та аудіокнижка.
Усі кошти з продажу книжки передадуть до United 24 - фандрейзингову платформу з підтримки України.
"Поєднуючи новий вступ Володимира Зеленського з його найсильнішими військовими промовами, ця книга розповідає про історію України словами її президента. Це історія про націю, яка мужньо захищається від російської агресії. І це історія народу, який веде світ у боротьбі за демократію", - пишуть на сайті видавництва.
Видання промов містить 144 сторінки. Передмову до збірки написав Володимир Зеленський. Книжка містить 16 промов, починаючи з 2019 року, які відібрав особисто Зеленський. Видання також містить передмову Аркадія Островського, редактора журналу The Economist по Росії й Східній Європі.
Видавництво отримало права публікувати книжку в усьому світі, зокрема в США, Німеччині, Іспанії, Португалії та в інших країнах.
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