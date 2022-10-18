У Великій Британії вийде книжка з промовами Зеленського

Про це видавництво повідомило у facebook.

Повідомляється, що видання з’явиться у продажі 24 листопада. Також будуть доступні електронна версія книжки та аудіокнижка.

Усі кошти з продажу книжки передадуть до United 24 - фандрейзингову платформу з підтримки України.

"Поєднуючи новий вступ Володимира Зеленського з його найсильнішими військовими промовами, ця книга розповідає про історію України словами її президента. Це історія про націю, яка мужньо захищається від російської агресії. І це історія народу, який веде світ у боротьбі за демократію", - пишуть на сайті видавництва.

Видання промов містить 144 сторінки. Передмову до збірки написав Володимир Зеленський. Книжка містить 16 промов, починаючи з 2019 року, які відібрав особисто Зеленський. Видання також містить передмову Аркадія Островського, редактора журналу The Economist по Росії й Східній Європі.

Видавництво отримало права публікувати книжку в усьому світі, зокрема в США, Німеччині, Іспанії, Португалії та в інших країнах.

2 жовтня стало відомо, що у німецькому видавництві Suhrkamp Verlag вийшла нова книжка Сергія Жадана "Himmel über Charkiw: Nachrichten vom Überleben im Krieg" ("Небо над Харковом: Новини про переживання війни").

8 жовтня німецьке видавництво Suhrkamp продало права на роман "Інтернат" Сергія Жадана на 26 мов.

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