У Венесуелі затримали політика, який розпалював ненависть до дітей з аутизмом
У Венесуелі затримали політика Ернесто Паракейма, який займався розпалюванням ненависті до аутистів
Про це повідомляє генеральний прокурор Венесуели Тарек Вільям Сааб.
"Колишнього мера міста Ель-Тігре Ернесто Паракейма затримано на запит прокуратури. Він скоював злочини, а саме розпалював ненависть до наших дітей з розладами аутистичного спектра, наших жінок, літніх і вразливих верств населення", - написав генпрокурор Венесуели.
Ернесто Паракейма відвідав дитячий будинок, де привселюдно розкритикував і висміяв картину, яку намалювала дитина з розладами аутистичного спектра.
Національна асамблея Венесуели назвала неприпустимими та дискримінаційними заяви щодо дітей з аутизмом, які дозволив собі Паракейма.
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