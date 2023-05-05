Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Світ У Венесуелі затримали політика, який розпалював ненависть до дітей з аутизмом

У Венесуелі затримали політика, який розпалював ненависть до дітей з аутизмом

5 травня, 2023 п'ятниця
03:04
Світ Ернесто Паракейма

У Венесуелі затримали політика Ернесто Паракейма, який займався розпалюванням ненависті до аутистів

Про це повідомляє генеральний прокурор Венесуели Тарек Вільям Сааб.

"Колишнього мера міста Ель-Тігре Ернесто Паракейма затримано на запит прокуратури. Він скоював злочини, а саме розпалював ненависть до наших дітей з розладами аутистичного спектра, наших жінок, літніх і вразливих верств населення", - написав генпрокурор Венесуели.

Ернесто Паракейма відвідав дитячий будинок, де привселюдно розкритикував і висміяв картину, яку намалювала дитина з розладами аутистичного спектра.

Національна асамблея Венесуели назвала неприпустимими та дискримінаційними заяви щодо дітей з аутизмом, які дозволив собі Паракейма.

Кримінал
Венесуела
Читайте також:
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Сергій Згурець
3 травня, 2023 середа
Кремль атакували класичними дронами-камікадзе. Колонка Сергія Згурця
карта Слов'нськ Краматорськ Бахмут Костянтинівка Кремінна 15.02.22
4 травня, 2023 четвер
У Костянтинівці стає вкрай небезпечно, потрібно евакуйовуватися, - речник поліції Донеччини
Марія Львова-Белова
Автор Марина Данилюк-Ярмолаєва
3 травня, 2023 середа
"Яжемать". Хто така Марія Львова-Белова, православна матушка і подруга Путіна, яка краде українських дітей
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.36
    Купівля 37.36
    Продаж 37.91
  • EUR
    Купівля 40.98
    Продаж 41.83
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
5 травня
03:47
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Українські морпіхи знищили російську вантажівку, 6 терористів і причіпну гармату "Гіацинт - Б"
02:39
Бєлгород вибух
На Бєлгородщині чоловік кинув гранату посеред міста
01:51
"Манчестер Сіті", Ліга чемпіонів, Ерлінг Холанд
Власники "Манчестер Сіті" купили ще один футбольний клуб
01:25
Російський обстріл, вибух, Сумщина
На Сумщині протягом доби прогриміло 90 вибухів. Пошкоджено приватні будинки, є поранений
01:17
На Харківщині правоохоронці ексгумували тіла подружжя, яке вбили росіяни
На Харківщині правоохоронці ексгумували тіла подружжя, яке вбили росіяни
00:50
Марія Захарова
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 4 травня
00:48
Кліматичні активісти топлес вийшли на протест і заблокували рух у центрі Рима
00:35
"Наполі", Віктор Осімхен
"Наполі" став чемпіоном Італії з футболу
00:21
"Ходячі мерці: мертве місто"
AMC випустила тизер нової частини "Ходячих мерців"
2023, четвер
4 травня
23:50
Балтійське море
У Польщі готують закон, що дозволить знищувати кораблі та літаки, які загрожують газогону в Балтиці
23:09
Оновлено
ППО
Над Києвом ППО збила БПЛА Bayraktar, який втратив керування під час планового польоту
23:05
Пожежа у військкоматі Валдаю
У Валдаї Новгородської області РФ горів військкомат
22:56
Непокаране зло повертається
Примусове вивезення Росією українських дітей може бути визнано злочином проти людяності, – звіт на замовлення ОБСЄ
22:35
Зеленський на військовій базі в Нідерландах
Patriot, бронемашини й артилерія: Зеленському в Нідерландах показали техніку, яка попрямує в Україну
22:02
СБУ затримала віцемера Вознесенська
Віцемера Вознесенська затримали за підозрою в розкраданні грошей на закупівлі товарів для військових
21:52
Огляд
світ, міжнародний огляд
Росія звинувачує у вибухах уже США, у Херсоні загострюється ситуація, а Зеленський переконаний, що Путін буде у Гаазі. Світові ЗМІ про Україну 4 травня
21:37
Авіасанкції проти Росії
У РФ почали масово скасовувати авіарейси через санкції й відсутність дотацій з боку держави
21:02
Оновлено
Пеглоу (ліворуч), "Дніпро-1" - "Металіст"
УПЛ: "Шахтар" переміг "Минай", "Дніпро-1" розбив "Металіст", результати інших матчів 24-го туру
20:56
Парламентська асамблея Чорноморського економічного співробітництва
На саміті ПАЧЕС у Туреччині виник конфлікт між делегаціями України і РФ. Нардеп відбивав український прапор
20:18
Збито дрон в районі аеродрому Бельбек
У Криму прогриміли вибухи, окупанти заявили про удар дронами в районі аеродрому Бельбек
20:06
Оновлено
Азовсталь
На Азовсталі прогримів вибух, поранено чотирьох окупантів, - радник мера Маріуполя
20:05
OPINION
Володимир Гевко
Вибухи на території Росії — дуже тонка й обережна гра в шахи
20:00
Огляд
Переможні новини 435-го дня війни: окупанти масово здаються у полон, а СБУ заблокувала мільярди олігарха Новинського
19:45
ЗСУ дрон безпілотник
ЗСУ за день завдали 6 авіаударів та знищили 4 дрони-камікадзе "Ланцет", - Генштаб
19:25
Михайло Фрідман
Соратник Путіна Фрідман продає Альфа-банк та інші активи у РФ, щоби вийти з-під санкцій
19:15
Ексклюзив
Жителі Криму кажуть про від'їзд туристів, на півострові активізувалися прихильники України, - журналістка проєкту SeaKrime Яресько
18:40
газ
У ЄС минулоріч скоротили споживання газу на 13%, а з осені – майже на 18%
18:22
Ексклюзив
РФ вдарила по єдиному працюючому гіпермаркету Херсона
У Херсоні 80-90% уражених масованим ударом приміщень - цивільна інфраструктура, - керівник проєкту "Херсонський хаб" Головня
18:11
Француз у Польщі проривався через кордон у РФ
Хотів жити в РФ: У Польщі затримали француза, який на авто проривався через кордон в Росію
18:05
OPINION
Сергій Фурса
Як Путін знову "всіх переграв"
17:58
нафта
Казахстан припинить відправку нафти до російського порту Тамань, де 3 травня горів нафтовий резервуар, - Reuters
17:42
S.T.A.L.K.E.R 2
У мережі з'явився новий ролик з геймплеєм української гри S.T.A.L.K.E.R 2
17:33
Пожежа у Ставропольському краї на складі нафтопродуктів
У Ставропольському краї РФ пожежа на складі з нафтопродуктами
17:07
Геннадій Труханов
ВАКС заарештував мера Одеси Труханова: альтернативна застава 13 млн грн
17:06
Зеленський
Зеленський: хочемо почути, що Україна може чекати на вступ до НАТО, як тільки війна завершиться
17:02
Ексклюзив
карта Слов'нськ Краматорськ Бахмут Костянтинівка Кремінна 15.02.22
У Костянтинівці стає вкрай небезпечно, потрібно евакуйовуватися, - речник поліції Донеччини
16:56
Президент Зеленський
"Для нас це принципово": Зеленський прокоментував можливість "гібридного" трибуналу за злочини РФ
16:53
Олімпіада-2022 Церемонія закриття
Росія планує відправити на Олімпіаду близько 180 спортсменів
16:47
Оновлено
Малюк Йода
Малюк Йода руйнує сторінку: в день "Зоряних воєн" Google запустив у пошуковику гру-"пасхалку"
16:37
Т-72 танк
Танк для України: У Словаччині збирають 1,2 млн євро на модернізацію Т-72
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV