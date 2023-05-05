У Венесуелі затримали політика, який розпалював ненависть до дітей з аутизмом

Про це повідомляє генеральний прокурор Венесуели Тарек Вільям Сааб.

"Колишнього мера міста Ель-Тігре Ернесто Паракейма затримано на запит прокуратури. Він скоював злочини, а саме розпалював ненависть до наших дітей з розладами аутистичного спектра, наших жінок, літніх і вразливих верств населення", - написав генпрокурор Венесуели.

Ернесто Паракейма відвідав дитячий будинок, де привселюдно розкритикував і висміяв картину, яку намалювала дитина з розладами аутистичного спектра.

Національна асамблея Венесуели назвала неприпустимими та дискримінаційними заяви щодо дітей з аутизмом, які дозволив собі Паракейма.