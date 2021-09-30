У вересні в зоні ООС - найбільша кількість порушень "тиші" з початку "перемир'я", - ОБСЄ
У вересні кількість порушень режиму "тиші" на Донбасі сягнула найвищого значення з липня 2020 року, коли було підписано останню угоду щодо припинення вогню
Про це йдеться в повідомленні для преси Спеціального представника місії ОБСЄ в Україні та у Тристоронній контактній групі Мікко Кіннунена.
"Ситуація у сфері безпеки нестабільна: у вересні в середньому реєструється понад 250 порушень режиму припинення вогню за день. Особливу стурбованість викликає велика кількість жертв серед цивільного населення внаслідок обстрілів і стрілянини. У вересні 2021 року ці цифри досягли найвищого показника з липня 2020 року, коли було вжито заходів для припинення вогню", - заявив Кіннунен.
Політична робоча група ТКГ продовжила дискусії, пов'язані з розробкою проєкту плану дій відповідно до Мінських угод, а також подальших кроків.
"Учасники намагаються знайти способи усунути перешкоди, які залишилися на шляху до відкриття нових КПВВ в районі Золотого і Щастя", - заявив Кіннунен.
Він додав, що економічна група займалася питанням водопостачання.
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