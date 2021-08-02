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У Раді пропонують надати свідкам порушення ПДР право надсилати докази у поліцію і отримувати за це винагороду

2 серпня, 2021 понедiлок
16:02
Суспільство

Верховна Рада пропонує законопроєкт, згідно якого заявити про порушення правил дорожнього руху зможуть усі, хто зняв його на свій мобільний

Про це повідомляє сайт Комітету ВР з питань інтеграції України до Європейського Союзу.

Йдеться про законопроект щодо внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення ролі суспільства у заходах контролю за безпекою дорожнього руху та дотриманням правил зупинки, стоянки, паркування транспортних засобів (№5798).

Як відомо, комітет опрацьовує цей законопроект, який пропонує надати право свідкам порушень ПДР знімати їх на свої мобільні пристрої та надсилати у поліцію.

"Відтак, заявити про порушення правил дорожнього руху зможуть усі, хто зняв його на свій мобільний", - пояснюють у комітеті.

Водночас обов'язковою вимогою для фото- та відеозйомки, що згодом може бути використана як доказ порушення, є використання спеціального мобільного застосунку. Програма забезпечуватиме ідентифікацію користувача через "Дію". Вона дасть змогу визначити час, дату та географічні координати здійснення фіксації. Відео порушення програма надсилатиме у спеціальному зашифрованому форматі.

У разі притягнення винної особи до відповідальності та сплати нею накладеного штрафу той, хто сповістив про порушення і надіслав фото/відео докази, зможе отримати винагороду в розмірі 10% від накладеного штрафу.

Водночас, щоб відвернути можливі фальсифікації доказів з метою отримання фінансової вигоди, автори законопроекту пропонують внести зміни до Кримінального кодексу України, зокрема криміналізувати підроблення доказів у справах про адміністративні правопорушення, зафіксовані в режимі фотозйомки (відеозапису), а також незаконний тиск на свідків у справах про адмінправопорушення взагалі.

Сповіщувачам, які надали інформацію про адмінправопорушення, зафіксоване в режимі фотозйомки (відеозапису), законопроект №5798 пропонує надати право на отримання безоплатної правової допомоги.

Також законопроект пропонує передбачити, що держава оплачує витрати, пов'язані з проведенням експертизи щодо достовірності наданих поліції фото- чи відеодоказів. Вартість експертизи, дослідження звуко- та відеозапису: простої складності - 1 тис. 407 грн, середньої складності - 4 тис. 688 грн, складні - 9 тис. 870 грн.

Особа, яка вважає, що відеоматеріали є "сфабрикованими", зможе оскаржити постанову та заявити відповідну експертизу, не несучи фінансовий тягар щодо цього. "Натомість, держава в будь-якому випадку стягне кошти на її проведення - або з недобросовісного сповіщувача, який надав такі підроблені докази, або з самого скаржника, якщо він оскаржував постанову безпідставно і відеоматеріали є цілісними", - пояснили у комітеті.

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Новини
Верховна Рада
законопроект
ПДР
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