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У Верховній Раді з'явився новий нардеп замість Умерова, який очолив Фонд держмайна

3 жовтня, 2022 понедiлок
12:05
Суспільство Депутат ВРУ Максим Хлапук

Максим Хлапук стане новим народним депутатом від фракції "Голос" замість призначеного головою Фонду державного майна Рустема Умєрова

Про це повідомив депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму telegram-каналі.

"Друзі, маю повідомити, що Олексій Сівірін прийняв рішення залишатися у реальному секторі економіки … Замість нього до команди Голосу приєднається Максим Хлапук", - написав Железняк.

Максим Хлапук був №22 в списку партії "Голос". Йому 38 років, заступник керівника секретаріату голови Верховної Ради України. Майбутній нардеп закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія" за спеціальністю "Політологія", Єнський університет імені Фрідріха Шиллера у Німеччині та Дипломатичну академію України при МЗС за спеціальністю "Зовнішня політика". Має диплом магістра політичних наук. До того три скликання був помічником Андрія Парубія.

  • Нагадаємо, 7 вересня Рада призначила нового голову Фонду держмайна. Ним став народний депутат від фракції "Голос" Рустам Умеров

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Верховна Рада
політика
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