У Верховній Раді з'явився новий нардеп замість Умерова, який очолив Фонд держмайна

Про це повідомив депутат Верховної Ради від фракції "Голос" Ярослав Железняк у своєму telegram-каналі.

"Друзі, маю повідомити, що Олексій Сівірін прийняв рішення залишатися у реальному секторі економіки … Замість нього до команди Голосу приєднається Максим Хлапук", - написав Железняк.

Максим Хлапук був №22 в списку партії "Голос". Йому 38 років, заступник керівника секретаріату голови Верховної Ради України. Майбутній нардеп закінчив Національний університет "Києво-Могилянська академія" за спеціальністю "Політологія", Єнський університет імені Фрідріха Шиллера у Німеччині та Дипломатичну академію України при МЗС за спеціальністю "Зовнішня політика". Має диплом магістра політичних наук. До того три скликання був помічником Андрія Парубія.

Нагадаємо, 7 вересня Рада призначила нового голову Фонду держмайна. Ним став народний депутат від фракції "Голос" Рустам Умеров

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