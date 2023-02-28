У видавництві "Дух і літера" вийшла книга "Саґа мистецької родини: Алєксандер Фредро, Софія Шептицька, митрополит Андрей Шептицький"
Ігор Набитович написав книгу про три знакові постаті польської та української культур
Історія Галичини нерозривно переплелася з долею родів ґрафів Фредрів і Шептицьких. Ця книжка – життєопис трьох знакових постатей польської та української культур: драматурга Алєксандера Фредра, "батька польської комедії", його доньки - малярки й письменниці Софії Шептицької та її сина, митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького, великого мецената української культури й науки. Кожному з них присвячена тут окрема книга життя – книга творчості та праці на тлі їхніх епох. Доля цього мистецького роду – це й історія Галичини кінця ХVІII – першої половини ХХ століття та народження тут двох модерних націй – українців та поляків.
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