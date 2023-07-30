У відеогрі Minecraft знайшли російську пропаганду, - NYT
Росія намагається поширювати пропаганду у відеоіграх. Так, у Minecraft гравці з РФ відтворили битву за Соледар Донецької області, який окупанти захопили у січні 2023 року
Про це пише The New York Times.
"У Minecraft, захоплюючій грі, що належить компанії Microsoft, російські гравці відтворили битву за Соледар, місто в Україні, яке російські війська захопили у січні. Вони опублікували відео цієї гри на найпопулярнішій соціальній мережі своєї країни, VKontakte", - йдеться у повідомленні.
"Слава Росії", - було написано у відеоінструкції зі створення штаб-флагштоку з російським прапором в Minecraft. На відео був зображений російський прапор над пейзажем міста з підписом Луганськ.
"Світ геймінгу дійсно є платформою, яка може впливати на громадську думку, залучати аудиторію, особливо молоді населення", - зазначила дослідниця з компанії з кібербезпеки ActiveFence, яка ідентифікувала кілька прикладів російської пропаганди в Minecraft Тетяна Беккер.
Також у військовій грі World of Tanks на 78-му річницю перемоги над нацистською Німеччиною знайшли відтворення танкового параду часів Радянського Союзу у Москві в 1945 році.
Водночас у червні на популярній ігровій платформі Roblox, користувач створив асортимент військ МВС для святкування національного свята - Дня Росії.
Ці ігрові сайти разом із супутніми форумами обговорень, такими як Discord та Steam, стали онлайн-платформами для російського агітпропу. Вони поширюють для переважно молодшої аудиторії потік пропаганди, яка намагається виправдати війну в Україні.
- Російське військово-політичне керівництво проводить заходи для посилення інформаційно-пропагандистського впливу на кримську молодь.
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