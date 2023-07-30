Окупанти посилюють пропагандистський вплив на молодь у Криму

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Російські окупанти вже провели форум молодих спеціалістів "Путь Победы. Zеркало", куди залучили понад 120 учнів з кримських ВНЗ, а також представників російських окупаційних військ, МВС, МНС та прокуратури.

"Організатором даного "форуму" виступало федеральне агентство у справах молоді РФ, а головною метою було поглиблення інтеграції молоді з Криму до соціально-культурного простору Росії", - розповіли у ЦНС.

Також створено "міжвідомчу раду", яка сприятиме реалізації заходів військово-патріотичного виховання молоді.