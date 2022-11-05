У відповідь на ядерний удар і Путіна вб'ють, і НАТО вступить у військове зіткнення з Росією, - Піонтковський
Політолог Андрій Піонтковський вважає, що на конвенційному рівні Україна виграє війну і це розуміють у Кремлі
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"У Москві зрозуміли, що ядерний шантаж не працює, що у відповідь на ядерний удар і Путіна вб'ють, і сили НАТО безпосередньо самі вступлять у військове зіткнення з Росією. І вони знайшли зараз такий вузький коридор можливостей - конвенційної атаки на інфраструктуру України, з метою змусити Україну чи Захід укласти перемир'я, яке по суті закріпить всі територіальні загарбання. Але Путін припустився помилки. Український народ ніколи на це не погодиться", - зазначив Піонтковський.
Політолог також додав, що потрібно віддати належне Заходу, який твердо відкидає будь-яку можливість перемовин з окупантами.
"Велика сімка прийняла план України щодо закінчення війни - це повна перемога, гарантія безпеки, репарації Росії та покарання воєнних злочинців. Це офіційний ультиматум Великої сімки путінському режиму", - зауважив Піонтковський.
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