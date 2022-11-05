Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"У Москві зрозуміли, що ядерний шантаж не працює, що у відповідь на ядерний удар і Путіна вб'ють, і сили НАТО безпосередньо самі вступлять у військове зіткнення з Росією. І вони знайшли зараз такий вузький коридор можливостей - конвенційної атаки на інфраструктуру України, з метою змусити Україну чи Захід укласти перемир'я, яке по суті закріпить всі територіальні загарбання. Але Путін припустився помилки. Український народ ніколи на це не погодиться", - зазначив Піонтковський.

Політолог також додав, що потрібно віддати належне Заходу, який твердо відкидає будь-яку можливість перемовин з окупантами.

"Велика сімка прийняла план України щодо закінчення війни - це повна перемога, гарантія безпеки, репарації Росії та покарання воєнних злочинців. Це офіційний ультиматум Великої сімки путінському режиму", - зауважив Піонтковський.

Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков назвав інформацію New York Times про обговорення ядерного удару по Україні "накачуванням теми".

Генеральний секретар НАТО Столтенберг наголосив, що ризики застосування Росією ядерної зброї залишаються низькими

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