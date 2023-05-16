Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив народний депутат від "Слуги Народу", заступник голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки та голова Постійної делегації України у Парламентській Асамблеї НАТО Єгор Чернєв.

"Я сподіваюся, що Українська держава буде представлена на найвищому рівні, тобто президентом. Він уже підтвердив свою присутність на саміті НАТО, але, на мою думку, це залежатиме від ситуації в країні", - сказав він.

Чернєв розповів про підготовку України до заходу.

"Наше завдання – максимально адвокатувати своє бачення щодо місця України у фінальному комюніке саміту. У ньому має бути чітке запевнення партнерів, що Україна стане членом НАТО, коли це дозволятимуть безпекові умови. Ми прагнемо, щоб після перемоги Україна якомога швидше стала членом НАТО. Зараз на рівні парламентів, зокрема в межах Парламентської Асамблеї НАТО, доносимо партнерам це прагнення, щоб вони передавали його урядам своїх країн", - додав нардеп.

Він висловив сподівання, що це вплине на фінальне рішення вільнюського саміту.