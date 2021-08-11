У Вільнюсі поліція затримала 26 громадян, які вимагали відставки уряду через впровадження ковід-паспортів

Про це розповідає "Делфі".



"Двоє людей визнані потерпілими", - сказала представник прокуратури Гінтаре Віткаускайте-Шаткаускене.



За її словами, питання призначення запобіжних заходів вирішуватимуть пізніше.



Всі 26 затриманих знаходяться в КПЗ поліції Вільнюського округу. Представник поліції Юлія Самороковська підтвердила, що в числі затриманих є і жінки.



Санкціонований мітинг у Вільнюсі почався 10 серпня о 9 годині та офіційно завершився о 15.30 год. Дозвіл на масове зібрання було видано до 17 год.



В акції взяли участь близько 5 тис.осіб. Учасники мітингу протестували проти запланованих обмежень для людей без "паспорта можливостей" і вимагали відставки уряду. Увечері почалися заворушення, учасники акції заблокували виходи з парламенту і не виконували законні вимоги поліції. Поліція остаточно розігнала учасників заворушень тільки о другій годині ночі. При цьому був використаний сльозогінний газ.



Спікер парламенту Литви Вікторія Чміліте-Нільсен в середу вранці заявила, що Сейм має намір прийняти рішення про обмеження доступу в будівлю при надзвичайних обставинах.



"Вчора ми зіткнулися з такою ситуацією, коли кілька депутатів видавали учасникам протесту дозволи на вхід в будівлю і по суті не взяли на себе відповідальність на час їх перебування тут", - сказала спікер.