У Вільнюсі поліція затримала 26 громадян, які вимагали відставки уряду через впровадження ковід-паспортів
11 серпня слідчі почали допити затриманих, які зібрались під парламентом та влаштували безлади у вівторок
Про це розповідає "Делфі".
"Двоє людей визнані потерпілими", - сказала представник прокуратури Гінтаре Віткаускайте-Шаткаускене.
За її словами, питання призначення запобіжних заходів вирішуватимуть пізніше.
Всі 26 затриманих знаходяться в КПЗ поліції Вільнюського округу. Представник поліції Юлія Самороковська підтвердила, що в числі затриманих є і жінки.
Санкціонований мітинг у Вільнюсі почався 10 серпня о 9 годині та офіційно завершився о 15.30 год. Дозвіл на масове зібрання було видано до 17 год.
В акції взяли участь близько 5 тис.осіб. Учасники мітингу протестували проти запланованих обмежень для людей без "паспорта можливостей" і вимагали відставки уряду. Увечері почалися заворушення, учасники акції заблокували виходи з парламенту і не виконували законні вимоги поліції. Поліція остаточно розігнала учасників заворушень тільки о другій годині ночі. При цьому був використаний сльозогінний газ.
Спікер парламенту Литви Вікторія Чміліте-Нільсен в середу вранці заявила, що Сейм має намір прийняти рішення про обмеження доступу в будівлю при надзвичайних обставинах.
"Вчора ми зіткнулися з такою ситуацією, коли кілька депутатів видавали учасникам протесту дозволи на вхід в будівлю і по суті не взяли на себе відповідальність на час їх перебування тут", - сказала спікер.
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