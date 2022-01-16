У випадку спроби посадити літак в іншому місці, українці поїдуть зустрічати Порошенка з "Жулян" на Банкову, - Турчинов

Про це Турчинов написав у facebook.

Секретар Ради національної безпеки і оборони у 2014-2019 роках нагадав, що 17 січня в Україну, як і обіцяв, повертається лідер “Європейської Солідарності”, п’ятий президент України Петро Порошенко.

"Він прилетить о дев‘ятій годині до аеропорту “Жуляни”, де його будуть зустрічати тисячі патріотів, щоб підтримати лідера української опозиції та висловити свій протест проти свавілля корумпованої влади, політичних репресій та руйнації економіки і безпеки країни. Хочу попередити владу, що у випадку їх спроби за російсько-білоруською калькою посадити рейсовий літак в іншому місці, всі небайдужі українці поїдуть зустрічати Порошенко з "Жулян" на Банкову", - застеріг Турчинов.

Також він закликав представників силових структур поводитися гідно.

"Звертаюся також до всіх представників силових структур, поводьтеся гідно і не порушуйте закон за вказівкою тих, хто вас зневажає, зраджує та не здатний навіть забезпечити гідне існування вам та вашим родинам", - закликав Турчинов.

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