У Вірменії на місяць призупинили діяльність російського агентства Sputnik

Про це повідомляє Комісія з телебачення і радіо Вірменії.

"Згідно з підготовленим протоколом, під час виходу в ефір 17 листопада 2023 року передачі "П'ятниця з Тиграном Кеосаяном", що транслюється компанією програми "Sputnik Вірменія", автор і ведучий передачі згадували Республіку Вірменія та людей у глузливих і принизливих висловах", - ідеться в повідомленні.

Крім того, під час передачі транслювалися заклики до дій, заборонених законодавством Вірменії.

На підставі протоколів контролю комісія порушила адміністративну справу щодо мовника програм прослуховування.

Також в ефірі програми "Час Абовяна" з боку телекомпанії було озвучено заяви, які не відповідають дійсності та ймовірно спричиняють паніку серед громадян Вірменії.