У Вірменії на місяць призупинили діяльність російського агентства Sputnik
У четвер, 20 грудня, вірменський регулятор на 30 днів призупинив діяльність компанії "Тоспа", яка ретранслює програму "Sputnik Вірменія"
Про це повідомляє Комісія з телебачення і радіо Вірменії.
"Згідно з підготовленим протоколом, під час виходу в ефір 17 листопада 2023 року передачі "П'ятниця з Тиграном Кеосаяном", що транслюється компанією програми "Sputnik Вірменія", автор і ведучий передачі згадували Республіку Вірменія та людей у глузливих і принизливих висловах", - ідеться в повідомленні.
Крім того, під час передачі транслювалися заклики до дій, заборонених законодавством Вірменії.
На підставі протоколів контролю комісія порушила адміністративну справу щодо мовника програм прослуховування.
Також в ефірі програми "Час Абовяна" з боку телекомпанії було озвучено заяви, які не відповідають дійсності та ймовірно спричиняють паніку серед громадян Вірменії.
- Раніше прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що російські телеканали втручаються у внутрішні справи його країни.
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