Російські телеканали втручаються у внутрішні справи Вірменії, - Пашинян

Про це він заявив в етері Armenpress, відповідаючи на запитання громадян.

Пашинян нагадав, що з 30 грудня 2020 року діє угода про співпрацю між урядами Вірменії та Росії у галузі масмедіа. За його словами, ця угода регулює вірмено-російські відносини щодо умов мовлення російських телеканалів у Вірменії та вірменських телеканалів у Росії.

"Є дуже чіткий регламент, що не можна втручатися у внутрішні справи країни, дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в країні", - зазначив Нікол Пашинян.

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Разом з тим, як наголосив очільник уряду Вірменії, вірменська сторона "особливо в останні місяці, зафіксувала певні проблеми, які, на нашу думку, порушують згадані домовленості".

Як наслідок, додав Пашинян, Міністерство високотехнологічної промисловості Вірменії офіційним листом запросило російську сторону до консультацій.