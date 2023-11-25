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Російські телеканали втручаються у внутрішні справи Вірменії, - Пашинян

25 листопада, 2023 субота
13:10
Світ

Вірменський прем'єр Нікол Пашинян звинуватив телекомпанії з РФ, що ведуть мовлення у його країні, в дестабілізації внутрішньополітичної ситуації

Про це він заявив в етері Armenpress, відповідаючи на запитання громадян.

Пашинян нагадав, що з 30 грудня 2020 року діє угода про співпрацю між урядами Вірменії та Росії у галузі масмедіа. За його словами, ця угода регулює вірмено-російські відносини щодо умов мовлення російських телеканалів у Вірменії та вірменських телеканалів у Росії.

"Є дуже чіткий регламент, що не можна втручатися у внутрішні справи країни, дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в країні", - зазначив Нікол Пашинян.

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Разом з тим, як наголосив очільник уряду Вірменії, вірменська сторона "особливо в останні місяці, зафіксувала певні проблеми, які, на нашу думку, порушують згадані домовленості".

Як наслідок, додав Пашинян, Міністерство високотехнологічної промисловості Вірменії офіційним листом запросило російську сторону до консультацій.

Росія
Вірменія
пропаганда
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