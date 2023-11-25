Російські телеканали втручаються у внутрішні справи Вірменії, - Пашинян
Вірменський прем'єр Нікол Пашинян звинуватив телекомпанії з РФ, що ведуть мовлення у його країні, в дестабілізації внутрішньополітичної ситуації
Про це він заявив в етері Armenpress, відповідаючи на запитання громадян.
Пашинян нагадав, що з 30 грудня 2020 року діє угода про співпрацю між урядами Вірменії та Росії у галузі масмедіа. За його словами, ця угода регулює вірмено-російські відносини щодо умов мовлення російських телеканалів у Вірменії та вірменських телеканалів у Росії.
"Є дуже чіткий регламент, що не можна втручатися у внутрішні справи країни, дестабілізувати внутрішньополітичну ситуацію в країні", - зазначив Нікол Пашинян.
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Разом з тим, як наголосив очільник уряду Вірменії, вірменська сторона "особливо в останні місяці, зафіксувала певні проблеми, які, на нашу думку, порушують згадані домовленості".
Як наслідок, додав Пашинян, Міністерство високотехнологічної промисловості Вірменії офіційним листом запросило російську сторону до консультацій.
- Після нещодавнього врегулювання Вірменією у взаєминах з Азербайджаном багаторічного територіального конфлікту щодо Нагірного Карабаху офіційний Єреван здійснює у своїй зовнішній політиці переорієнтацію з Росії на Захід.
- Зокрема, Вірменія вперше долучилася до публічного обговорення української Формули миру і вперше не надала свого представника для засідання секретарів радбезів країн СНД.
- Також Пашинян відмовився від участі в останньому саміті ОДКБ у Мінську.
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