РФ назвала участь Вірменії у саміті щодо української Формули миру "демонстративним антиросійським жестом"
Російська Федерація сприйняла участь Вірменії в саміті по формулі миру на Мальті як "демонстративний антиросійський жест"
Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Марію Захарову, інформує "Комерсант".
"Якщо ви говорите про зустріч на Мальті... , ми розглядаємо як демонстративний антиросійський жест офіційного Єревану",- заявила речниця.
Зокрема Захарова пригадала й те, як до Києва приїжджала дружина прем'єр-міністра Вірменії Ганна Акопян, спікер Нацзборів Ален Симонян проводив переговори з головою Верховної ради України Русланом Стефанчуком у Дубліні, а прем'єр Нікол Пашинян зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським у Гранаді.
"У Єревані, я думаю, мають усвідомлювати, що йдеться про демонстративне загравання з тими, хто агресивно протистоїть нашій країні. Викликає жаль, що нинішнє керівництво республіки цілеспрямовано, наполегливо руйнує наші союзницькі відносини",- додала спікер.
- 28 жовтня на Мальтаі відбулася зустріч зовнішньополітичних радників та радників з питань національної безпеки щодо української Формули миру. На саміті були присутні понад 65 країн.
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