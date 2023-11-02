РФ назвала участь Вірменії у саміті щодо української Формули миру "демонстративним антиросійським жестом"

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Марію Захарову, інформує "Комерсант".

"Якщо ви говорите про зустріч на Мальті... , ми розглядаємо як демонстративний антиросійський жест офіційного Єревану",- заявила речниця.

Зокрема Захарова пригадала й те, як до Києва приїжджала дружина прем'єр-міністра Вірменії Ганна Акопян, спікер Нацзборів Ален Симонян проводив переговори з головою Верховної ради України Русланом Стефанчуком у Дубліні, а прем'єр Нікол Пашинян зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським у Гранаді.

"У Єревані, я думаю, мають усвідомлювати, що йдеться про демонстративне загравання з тими, хто агресивно протистоїть нашій країні. Викликає жаль, що нинішнє керівництво республіки цілеспрямовано, наполегливо руйнує наші союзницькі відносини",- додала спікер.