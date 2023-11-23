У Вірменії під час виступу Пашиняна у приміщенні уряду зникло світло

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Очільник уряду заявив, що перебої з енергопостачанням - системна проблема, яку не вирішують уже 10 років.

"Це те, про що я говорив із вами, пане Саносян, сьогодні я на цю тему говорив і з керівником апарату. У Вірменії ми порушуємо питання якості електроенергії й при цьому непослідовні. Скільки можна постійно давати доручення з того самого питання? У нашій країні електрика поганої якості, і в цій будівлі теж, у робочих кабінетах світло блимає, і немає нічого дивного в тому, що електрика відключається", - обурився Пашинян у темряві, звертаючись до міністра територіального управління та інфраструктур Вірменії Гнела Саносяна.