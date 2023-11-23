У Вірменії під час виступу Пашиняна у приміщенні уряду зникло світло
Під час виступу прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна на засіданні уряду 23 листопада у будівлі на кілька секунд зникло світло
Відповідне відео з'явилося в мережі.
Очільник уряду заявив, що перебої з енергопостачанням - системна проблема, яку не вирішують уже 10 років.
"Це те, про що я говорив із вами, пане Саносян, сьогодні я на цю тему говорив і з керівником апарату. У Вірменії ми порушуємо питання якості електроенергії й при цьому непослідовні. Скільки можна постійно давати доручення з того самого питання? У нашій країні електрика поганої якості, і в цій будівлі теж, у робочих кабінетах світло блимає, і немає нічого дивного в тому, що електрика відключається", - обурився Пашинян у темряві, звертаючись до міністра територіального управління та інфраструктур Вірменії Гнела Саносяна.
- Раніше цього місяця Пашинян проігнорував саміт ОДКБ у Мінську.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.14 Купівля 37.14Продаж 37.73
- EUR Купівля 40.11Продаж 41.1
- Актуальне
- Важливе