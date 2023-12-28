У Вірменії припинили кримінальне переслідування експрезидента Кочаряна

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".

Зазначається, що підставою для ухвалення такого рішення стало закінчення терміну давності.

Роберт Кочарян та Армен Геворкян проходили як обвинувачені по одній кримінальній справі. Експрезидента звинувачували в отриманні хабаря в особливо великому розмірі ($3 млн) від підприємця Сільви Амбурцумян, а Геворкяна - у відмиванні грошей.

Роберт Кочарян був президентом Вірменії два терміни поспіль з 1998 по 2008 рік. Кочарян був одним з лідерів Арцахського руху за незалежність, головою Державного комітету оборони Нагірно-Карабахської Республіки, першим президентом Республіки Арцах (НКР).