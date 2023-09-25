В Єревані заарештували сина експрезидента Вірменії Кочаряна

Про це повідомив адвокат Кочаряна-молодшого Олександр Кочубаєв у Facebook.

"Левона Кочаряна затримали на 1 місяць", - написав він.

Як пише RT, затримання в Єревані Кочаряна-молодшого сталося під час протестів з метою повалення прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна.

Напередодні адвокат повідомив про затримання Кочаряна через "безпідставні" підозри у побитті чотирьох поліцейських.

"Вчора заарештували Левона Кочаряна за очевидною необґрунтованою підозрою. Суть сумнівів полягає в тому, що Левон Кочарян вчинив насилля проти 4 правоохоронців. З багатьох відео, поширених в Інтернеті, видно, що це класичний фальшивий крок, оскільки самі поліціянти катували в машині Кочаряна", - заявив Кочубаєв.

За його словами, це спроба чинного прем'єр-міністра країни Вірменії Нікола Пашиняна придушити дії громадянської непокори, а арешт Левона Кочаряна несе "виключно політичний контекст".