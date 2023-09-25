В Єревані заарештували сина експрезидента Вірменії Кочаряна
У понеділок, 25 вересня, єреванський суд ухвалив рішення про арешт сина колишнього президента Вірменії Роберта Кочаряна Левона, якого звинувачують у застосуванні насильства щодо поліціянтів під час масових акцій у столиці
Про це повідомив адвокат Кочаряна-молодшого Олександр Кочубаєв у Facebook.
"Левона Кочаряна затримали на 1 місяць", - написав він.
Як пише RT, затримання в Єревані Кочаряна-молодшого сталося під час протестів з метою повалення прем'єр-міністра країни Нікола Пашиняна.
Напередодні адвокат повідомив про затримання Кочаряна через "безпідставні" підозри у побитті чотирьох поліцейських.
"Вчора заарештували Левона Кочаряна за очевидною необґрунтованою підозрою. Суть сумнівів полягає в тому, що Левон Кочарян вчинив насилля проти 4 правоохоронців. З багатьох відео, поширених в Інтернеті, видно, що це класичний фальшивий крок, оскільки самі поліціянти катували в машині Кочаряна", - заявив Кочубаєв.
За його словами, це спроба чинного прем'єр-міністра країни Вірменії Нікола Пашиняна придушити дії громадянської непокори, а арешт Левона Кочаряна несе "виключно політичний контекст".
- Напередодні очільник вірменського уряду Нікол Пашинян заявив, що залежність від Росії у питаннях безпеки була стратегічною помилкою Вірменії. За його словами, Вірменії не слід було в безпекових питаннях покладатися виключно на РФ.
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