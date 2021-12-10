У Вірменії прийняли закон, який дозволить звільняти невакцинованих з роботи

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Associated Press.

Рішення було прийнято через один з найнижчих рівнів вакцинації у регіоні.

"Якщо працівник не надасть сертифікат про вакцинацію або негативний тест на COVID-19, роботодавець має право не допустити його на робоче місце, утримати зарплатню та звільнити цього працівника, якщо той не з’являється на роботі протягом 10 днів», - заявив заступник міністра праці та соціальної політики Рубен Саргісян.

Він додав, що ці вимоги не стосуються президента, прем’єр-міністра, членів парламенту та уряду, омбудсмена та суддів Конституційного суду, а також декількох інших чиновників через особливе становище.

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала бустерну дозу вакцини від коронавірусу людям, які мають ослаблений імунітет або отримали інактивовану вакцину проти COVID-19.