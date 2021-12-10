У Вірменії прийняли закон, який дозволить звільняти невакцинованих з роботи
Парламент Вірменії прийняв закон, який дозволяє звільняти працівників, які відмовляються надати підтвердження щеплення від коронавірусу або негативний тест
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Associated Press.
Рішення було прийнято через один з найнижчих рівнів вакцинації у регіоні.
"Якщо працівник не надасть сертифікат про вакцинацію або негативний тест на COVID-19, роботодавець має право не допустити його на робоче місце, утримати зарплатню та звільнити цього працівника, якщо той не з’являється на роботі протягом 10 днів», - заявив заступник міністра праці та соціальної політики Рубен Саргісян.
Він додав, що ці вимоги не стосуються президента, прем’єр-міністра, членів парламенту та уряду, омбудсмена та суддів Конституційного суду, а також декількох інших чиновників через особливе становище.
- Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала бустерну дозу вакцини від коронавірусу людям, які мають ослаблений імунітет або отримали інактивовану вакцину проти COVID-19.
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