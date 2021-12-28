У високогір'ї Карпат випало півтора метра снігу, - Служба автодоріг

Про це повідомляє у Facebook Служба автомобільних доріг в Івано-Франківській області.



"У високогір'ї Карпат снігове покриття сягає півтора метра. Для забезпечення проїзду застосовують снігоочисні самохідні роторні установки", - йдеться у повідомленні.



У службі автодоріг також попередили про значну снiголавинну небезпеку (ІІІ рiвень) у зв'язку з продовженням снігопадів та хуртовин, а також про ожелендицю на дорогах.



Нагадаємо, раніше ДСНС попередила про ускладнення погодних умов по всій території України, що можуть спричинити порушення руху транспорту та відключення енергопостачання населених пунктів.