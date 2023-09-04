Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Культура У віці 56 років помер ексфронтмен гурту Smash Mouth Стів Гарвелл

У віці 56 років помер ексфронтмен гурту Smash Mouth Стів Гарвелл

4 вересня, 2023 понедiлок
20:19
Культура

У віці 56 років від проблем зі здоров'ям помер виконавець хіту "All Star" з мультфільму "Шрек", співак та ексфронтмен гурту Smash Mouth Стів Гарвелл

Про це пише Variety.

Гарвелл помер у своєму будинку в місті Бойсе, що у США. 

"Стіва слід пам’ятати за його непохитну зосередженість і пристрасну рішучість досягти вершин, як поп-зірка. І той факт, що він досяг цієї майже неможливої ​​мети, маючи дуже обмежений музичний досвід, робить його досягнення ще більш важливими. Єдиними його інструментами були нестримний шарм і харизма, його безстрашні безрозсудні амбіції та його кахон (музичний інструмент - ред.) королівського розміру. Стів жив на 100% повним життям. Яскраво горів у всесвіті, перш ніж згоріти", - прокоментував смерть співака менеджер Гарвелла Роберт Хейс.

Протягом останнього десятиліття Гарвелл, який тривалий час боровся зі зловживанням алкоголем, також страждав від низки захворювань, які вплинули на його рухові функції, мову та пам’ять, що все більше впливало на його виступи. У жовтні 2021 року, після концерту в Нью-Йорку, де співак був у стані алкогольного сп’яніння та погрожував глядачам, він оголосив про свій вихід із Smash Mouth через проблеми зі здоров’ям.

"З дитинства я мріяв стати рок-зіркою, виступаючи перед аншлаговими аренами, і мені пощастило здійснити цю мрію. Для моїх товаришів по групі, для мене було честю виступати з вами всі ці роки, і я не можу згадати нікого іншого, з ким би радше вирушив у цю дику подорож", - сказав тоді він. 

Світ
музика
Читайте також:
Віктор Орбан
2 вересня, 2023 субота
Клімкін: В офісі Орбана вже є план, які вимоги висувати Україні під час відкриття переговорів щодо ЄС
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
3 вересня, 2023 неділя
Українські військові знищили російський спостережний комплекс "Аванпост"
На фото: Льотчик російського гелікоптера Мі-8
3 вересня, 2023 неділя
Російський пілот, який приземлив ворожий гелікоптер в Україні, розповів про деталі спецоперації
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.3
    Купівля 37.3
    Продаж 38.03
  • EUR
    Купівля 40.41
    Продаж 41.43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, понедiлок
4 вересня
21:12
Путін нагородив 24-річну доньку Кадирова медаллю "за багаторічну творчу діяльність"
20:40
поліція ілюстративне
У Києві повідомили про замінування всіх ТРЦ
20:07
OPINION
Андрій Яніцький, директор з розвитку сайту Еспресо ТБ
Кінець епохи одних олігархів, початок епохи інших
20:04
поранення, протезування
Понад 20 тис. українців пережили щонайменше одну ампутацію за час війни з РФ
20:00
УБД
У Раді зареєстрували законопроєкт про спрощене отримання статусу УБД за QR-кодом
20:00
Огляд
перемога переможні новини
Переможні новини 558 дня війни: дрони зі штучним інтелектом на озброєнні ЗСУ та успіхи Сил оборони на Таврійському напрямку
19:53
Ексклюзив
Олаф Шольц
Політолог назвав одну із причин, чому Шольц блокує постачання ракет Taurus Україні
19:40
нафта
У мінфіні США заявили, що обмеження ціни на російську нафту працює
19:40
Внаслідок атаки окупантів на Нікопольщину є руйнування приватних будинків
19:38
ЗСУ, українські військові
ЗСУ відбили атаки ворога біля Кліщіївки на Бахмутському напрямку, — Генштаб
19:30
Ексклюзив
Офіцер батальйону імені генерала Кульчицького Володимир Пастушок (позивний Пісня)
"Війна почалася з цього монастиря, куди у 2014 році приїхав Гіркін": доброволець Пісня про Святогірську Лавру на Донеччині
19:30
Джозеф Байден
WSJ: 73% опитаних американців вважають Байдена застарим для переобрання
19:24
У "Шахтарі" показали, як "Донбас Арена" поросла бур'яном в окупації
19:15
Дмитро Кулеба
У МЗС анонсували розмову Ердогана та Зеленського після зустрічі президента Туреччини з Путіним
18:54
Сергій Шойгу
Шойгу назвав українські морські дрони однією з причин виходу РФ із "зернової угоди"
18:51
Укрпошта
Укрпошта знизила вартість послуг на посилки за кордон
18:14
держпереворот у Габоні
Лідер перевороту в Габоні склав президентську присягу та пообіцяв вільні вибори
18:03
Удари по Чонгарському і Генічеському мостах 
Гуменюк назвала головні логістичні шляхи ворога з Криму після пошкодження Чонгарського мосту
18:01
OPINION
Жак Жаб'є
Конституційні засади державної політики у сфері культури
17:59
Руйнування Спасо-Преображенського кафедрального собору в Одесі
Італія готова долучитися до відновлення зруйнованого РФ Спасо-Преображенського собору в Одесі
17:36
електроенергія
​НКРЕКП вимагає від Укренерго пояснити причину аварійної допомоги з Європи у липні-серпні
17:28
Оновлено
Потяг
Потяг Одеса - Дніпро затримується "через нештатну ситуацію"
17:23
У "ДНР" двох українських військових "засудили" до понад 20 років арешту
17:19
Оновлено
замінування
У Києві перевірили усі школи та коледжі після повідомлення про мінування
17:14
російські окупанти
Троє колаборантів, які коригували удари РФ по Лиману та Дніпропетровщині, отримали тюремні строки
17:11
На фото: Павло Вишебаба на Netflix у документальному серіалі "Матері війни"
Netflix "поховав" військового та поета Вишебабу в документалці "Матері війни"
17:10
Ексклюзив
окупанти
Defense Express: Росія перекидає резерви з інших напрямків, щоб утримати Бахмут
16:56
Вийшов трейлер фільму "Ґодзілла мінус один"
16:55
Оновлено
Ердоган і Путін
Путін після переговорів з Ердоганом назвав умови повернення РФ до "зернової угоди"
16:45
Ексклюзив
Знешкодження ворожої ДРГ
У ДПСУ розповіли, у якій області фіксується більша активність ворожих ДРГ
16:41
Ексклюзив
керівниця пресцентру ОК "Південь" Наталія Гуменюк
Гуменюк заявила, що росіяни отримали нову партію "шахедів"
16:33
Оновлено
Збиті російські безпілотники
Україна заявила про падіння російських дронів у Румунії. Бухарест вважає, що прямої загрози не було
16:32
Оновлено
Олексій Резніков
Комітет Ради підтримав відставку Резнікова з посади міністра оборони
16:30
мобілізація росія, чмобікі
В окупованому Криму банки передають інформацію про клієнтів у військкомати для мобілізації
16:21
У Києві мають намір карати заклади громадського харчування, які працюють у комендантську годину
16:07
Оновлено
Україна-Польща
Польща почала видавати Україні громадян, які займалися переправленням нелегалів до Європи
16:06
Ексклюзив
Торнадо-С
"Виводять установки "Торнадо-С": боєць "Легіону Свободи" про активність ворога на Запорізькому напрямку
16:00
Ексклюзив
Офіцер батальйону імені генерала Кульчицького Володимир Пастушок (позивний Пісня)
"Що взагалі в голові робиться?": Розповідь офіцера НГУ про полоненого льотчика РФ, який просив повернути йому іконки, після того, як розбомбив церкву
15:59
На Красній площі в Москві затримали дівчину з прапором України
15:55
Volkswagen
Volkswagen заявив про готовність до заборони авто на викопному паливі
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV