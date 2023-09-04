У віці 56 років помер ексфронтмен гурту Smash Mouth Стів Гарвелл

Про це пише Variety.

Гарвелл помер у своєму будинку в місті Бойсе, що у США.

"Стіва слід пам’ятати за його непохитну зосередженість і пристрасну рішучість досягти вершин, як поп-зірка. І той факт, що він досяг цієї майже неможливої ​​мети, маючи дуже обмежений музичний досвід, робить його досягнення ще більш важливими. Єдиними його інструментами були нестримний шарм і харизма, його безстрашні безрозсудні амбіції та його кахон (музичний інструмент - ред.) королівського розміру. Стів жив на 100% повним життям. Яскраво горів у всесвіті, перш ніж згоріти", - прокоментував смерть співака менеджер Гарвелла Роберт Хейс.

Протягом останнього десятиліття Гарвелл, який тривалий час боровся зі зловживанням алкоголем, також страждав від низки захворювань, які вплинули на його рухові функції, мову та пам’ять, що все більше впливало на його виступи. У жовтні 2021 року, після концерту в Нью-Йорку, де співак був у стані алкогольного сп’яніння та погрожував глядачам, він оголосив про свій вихід із Smash Mouth через проблеми зі здоров’ям.

"З дитинства я мріяв стати рок-зіркою, виступаючи перед аншлаговими аренами, і мені пощастило здійснити цю мрію. Для моїх товаришів по групі, для мене було честю виступати з вами всі ці роки, і я не можу згадати нікого іншого, з ким би радше вирушив у цю дику подорож", - сказав тоді він.