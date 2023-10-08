У віці 77 років помер британський сценарист і режисер Теренс Девіс

Про це повідомляє BBC.

Британський сценарист і режисер Теренс Девіс, відомий за такими фільмами, як "Далекі голоси, застриглі життя" та "Тиха пристрасть" помер у віці 77 років після нетривалої хвороби.

Він зарекомендував себе трилогією фільмів "Діти", "Мадонна з немовлям" і "Смерть і перетворення" наприкінці 1970-х і на початку 1980-х років.

Його остання робота, драма Netflix "Бенедикт" з актором "Повільних коней" Джеком Лоуденом і Пітером Капальді з "Доктора Хто" в головних ролях, досліджує життя воєнного поета Зігфріда Сассуна.

У 2016 році зірка "Сексу у великому місті" Синтія Ніксон зіграла поетесу Емілі Дікінсон у фільмі "Тиха пристрасть", який написав і зрежисував Девіс.

Він отримав Приз міжнародної критики Каннського кінофестивалю за фільм "Далекі голоси, застриглі життя", заснований на його спогадах про життя в Ліверпулі в 1940-1950-х роках. Девіс також говорив про цей фільм як про один з найбільш особистих для нього, оскільки він розповідає про його родину.

Серед інших його фільмів - екранізація "Будинку веселощів" Едіт Вортон 2000 року, де зірка "Сексуальної освіти" Джилліан Андерсон зіграла світську левицю Лілі Барт, та екранізація п'єси Теренса Раттіґана "Глибоке синє море" 2011 року з Рейчел Вайз у головній ролі.

Довідково: Девіс народився і виріс у Ліверпулі, його роботи часто мають автобіографічний елемент. Зокрема, протягом 10 років Девіс працював клерком у транспортній компанії та бухгалтером в аудиторській фірмі, перш ніж вступив до театральної школи в Ковентрі у 1973 році.