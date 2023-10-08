Померла українська співачка Ніна Матвієнко
Уранці неділі, 8 жовтня, стало відомо про смерть визначної української співачки та акторки Ніни Матвієнко. Їй було 75 років
Про це повідомила дочка співачки Тоня Матвієнко.
"Мама померла", - написала вона.
Подробиць про смерть матері дочка не надала.
Ніна Матвієнко не дожила до свого 76-річчя лише 2 дні.
Який внесок зробила Ніна Матвієнко у культуру України
Українська співачка розпочала свою творчу кар'єру солісткою вокальної студії при Державному українському народному академічному хорі імені Григорія Верьовки. Новий період у творчій долі пов'язаний з роботою в Національному ансамблі солістів "Київська камерата", солісткою якого вона стає з 1991 року. Дивно виразний характер фольклорного співу співачки гармонійно поєднується з академічним стилем виконання "Камерати".
У 1975 році Матвієнко заочно закінчила філологічний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка і активно займається літературною творчістю. Ще в радянські часи Ніна Матвієнко написала історію народного хору імені Григорія Верьовки, надрукувала кілька власних віршів, оповідань і есе.
Вершинним літературним надбанням співачки стала її біографічна книга "Ой виорю нивку широкую", яка вийшла 2003 року у видавництві Українського центру народної культури "Музей Івана Гончара". У книзі подано пісенно-музичний матеріал із власного репертуару. У репертуарі співачки багато народних пісень, серед них обрядові, ліричні, гумористичні, пісні-балади.
Крім того, Матвієнко була вправною актрисою. Вона грала в телевиставах "Маруся Чурай", "Катерина Білокур", художніх фільмах "Солом'яні дзвони", "Пропала грамота" і радіовиставах. Співачка озвучила ряд науково-популярних, документальних кінофільмів, кілька теле- і радіопрограм. 1984 року брала участь у створенні українського мультфільму "Колискова".
1988 року був знятий фільм за участю Ніни Матвієнко "Русалчин тиждень". Серед авторських театрально-режисерських робіт акторки музичний спектакль "Під сонцем" за участю японського танцівника Тадаші Ендо, а також грандіозне музично-сценічне дійство "Золотий камінь посіємо ми".
Творчий шлях Ніни Матвієнко був відзначений у 1978 році - за великий внесок у розвиток українського мистецтва і за активну культурно-творчу діяльність співачка отримала звання заслуженої, в 1985-му - народної артистки України. Також у 2016 році їй присвоєно звання "Почесної громадянки Києва".
У 2006 році тодішній президент Віктор Ющенко нагородив співачку званням Героя України "за вершинний пісенний талант, що пробуджує і звеличували духовну силу українського народу".
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