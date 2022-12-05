Про це повідомив у твіттері кореспондент Polsat News Матеуш Ляховський.

"Двоє поляків, Януш Шеремета на псевдо Козак та його колега Кшиштоф, з Інтернаціонального легіону загинули вчора на фронті. Вшануйте їхню пам'ять!" – написав він.

Також повідомлення про загибель Януша Шеремети та Кшиштофа Тифеля розміщено на facebook-сторінці Шеремети.

Як пише Polsat News, добровольці з Польщі загинули в бою. Вони воювали в Інтернаціональному легіоні пів року. Ще один громадянин Польщі, їхній командир, поранений і зараз перебуває в лікарні.

4 листопада повідомили про загибель добровольця з Тайваню.

5 листопада стало відомо, що під час війни в Україні загинув 23-річний американський доброволець Скайлер Ґреґґ, який воював у складі Міжнародного легіону територіальної оборони. А 8 листопада повідомили про смерть громадянина США Тімоті Гріффіна. Він став шостим американцем, який загинув у війні в Україні.

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