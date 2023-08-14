У військовій частині на Одещині побили військовослужбовця: ДБР почало розслідування
У понеділок, 14 серпня, Державне бюро розслідувань розпочало розслідування справи про побиття військовослужбовця в одній із військових частин Одеської області
Про це йдеться у повідомленні ДБР.
Зазначається, що у суботу, 12 серпня 2023 року, до Державного бюро надійшла інформація що через бійку у військовій частині на Одещині до лікарні госпіталізували військовослужбовця із забоями голови.
Згодом Потерпілий розповів працівникам ДБР, що його побив відповідальний по військовій частині.
Після цього працівники Бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за статтею перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.
Зараз триває досудове слідство, встановлюються всі обставини події.
Фото: ДБР
Фото: ДБР
Фото: ДБР
- Також наприкінці червня працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом побиття військовослужбовця в одній з військових частин на Львівщині.
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