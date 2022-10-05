Про це в ефірі Еспресо заявила народна депутатка від "Голосу" Інна Совсун.

"Якщо ми вже щось націоналізуємо з російської власності, у мене залишається питання щодо Російської православної церкви. Це теж великий бізнес-проєкт російської держави і до цього питання точно треба повернутися і обговорювати у Верховній Раді. З нею треба починати щось робити", - зазначила вона.

Совсун наголосила, що навіть бажання це обговорювати немає.

"Два зареєстрованих ще в березні законопроєкти ще навіть не винесені на профільні комітети. Я подавала законопроєкт, щоб принаймні позбавити їх пільг - навіть він не виноситься на рівень комітету. Немає взагалі жодного бажання щось з цим робити і це в той час, коли ці священники працюють в окупаційних адміністраціях. Ми далі удаємо, що можна ігнорувати цю проблему і нічого з цим не робити", - сказала нардепка.

За її словами, немає політичної волі і дискусії, не кажучи про рішення.

"Це церква, яка працює на РФ - яка єдність, довкола чого єдність. Я, як людина, яка народилась і виросла в Харкові, прекрасно знаю, що там проповідували російські священники. Я уже мовчу, як монастирі ставали центрами, де зберігалась російська зброя на Донбасі. Єдність має бути щодо одного питання - підтримка ЗСУ. Є ті, хто допомагає ЗСУ - їх треба підтримувати, є ті, хто заважає ЗСУ - їх треба максимально зупиняти. Це єдиний принцип єдності, який зараз може працювати", - підсумувала Совсун.