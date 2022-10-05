У влади немає політичної волі, щоб щось зробити з РПЦ в Україні, - нардепка Совсун
Питання Російської православної церкви в Україні треба обговорювати у Верховній Раді, але у влади немає волі на рішення щодо неї
Про це в ефірі Еспресо заявила народна депутатка від "Голосу" Інна Совсун.
"Якщо ми вже щось націоналізуємо з російської власності, у мене залишається питання щодо Російської православної церкви. Це теж великий бізнес-проєкт російської держави і до цього питання точно треба повернутися і обговорювати у Верховній Раді. З нею треба починати щось робити", - зазначила вона.
Совсун наголосила, що навіть бажання це обговорювати немає.
"Два зареєстрованих ще в березні законопроєкти ще навіть не винесені на профільні комітети. Я подавала законопроєкт, щоб принаймні позбавити їх пільг - навіть він не виноситься на рівень комітету. Немає взагалі жодного бажання щось з цим робити і це в той час, коли ці священники працюють в окупаційних адміністраціях. Ми далі удаємо, що можна ігнорувати цю проблему і нічого з цим не робити", - сказала нардепка.
За її словами, немає політичної волі і дискусії, не кажучи про рішення.
"Це церква, яка працює на РФ - яка єдність, довкола чого єдність. Я, як людина, яка народилась і виросла в Харкові, прекрасно знаю, що там проповідували російські священники. Я уже мовчу, як монастирі ставали центрами, де зберігалась російська зброя на Донбасі. Єдність має бути щодо одного питання - підтримка ЗСУ. Є ті, хто допомагає ЗСУ - їх треба підтримувати, є ті, хто заважає ЗСУ - їх треба максимально зупиняти. Це єдиний принцип єдності, який зараз може працювати", - підсумувала Совсун.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.93
Купівля 39.93Продаж 40.9
-
EUR
Купівля 38.94Продаж 40.19
- Актуальне
- Важливе