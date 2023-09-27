У ВМС пояснили, чому кількість виготовлених у РФ "калібрів", найімовірніше, зменшиться
Від 30 до 50 компонентів російських ракет є іноземного виробництва. Якщо Росія зможе обійти міжнародні санкції, то може збільшити виробництво. Проте наразі змушена замінювати деталі на свої аналоги, які є не надійними
Про це у Медіацентрі Україна сказав речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук.
Спікер зауважив, що наразі у РФ виготовляють не стільки "Калібрів", скільки їм хотілося б.
"Ця кількість, скоріш за все, зменшуватиметеся через те, що багато складових у цих типах озброєння - 30-50 деталей складають іноземні частини. Якщо вони зможуть розв'язувати проблеми з санкціями, то, можливо, збільшити виробництво. Вони зараз вкладають гроші у збільшення об'ємів виробництва. Проте стикаються з проблемою, що треба замінювати своїми аналогами, які, звісно, не є надійними", – розповів речник.
Згідно з його інформацією, у Росії спостерігається подібна ситуація з деякими кораблями: спочатку вони були обладнані німецькими двигунами, потім - китайськими, а тепер планується завершити "серію" з використанням російських двигунів.
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"Коли будували, наприклад "адміралтейську" серію на 12 кораблів, спочатку там стояли німецькі двигуни. Почався 2014-й рік, почали ставити вже китайські двигуни. Зараз вони планують цю серію завершити вже з російськими двигунами. Ви можете собі уявити, наскільки буде падати якість цих виробів, тому що технологічно Росія залишається, в принципі, відсталою країною", – заявив Плетенчук.
В останній час, російські загарбники переважно використовують дрони-камікадзе для завдання ударів, особливо по Одещині. За цей час ракети морського базування "Калібр" використовуються не так часто, як раніше.
- 21 серпня Національне агентство з питань запобігання корупції внесло до переліку кандидатів на запровадження санкцій 8 підприємств білоруського військово-промислового комплексу, які виготовляють і постачають Росії компоненти зброї.
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