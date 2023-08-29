У "шахедах" побільшало російських деталей: ГУР шукає, де РФ збирає дрони

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький.

За даними розвідки, противник почав налагоджувати потужне виробництво БПЛА на своїй території.

"У другому півріччі цього року противник запланував виготовити 1300 одиниць так званих "ґєрань-2", тобто "шахедів": росіяни можуть застосовувати складники як іноземного, так і власного виробництва. Проте насправді вони сьогодні не здатні виготовляти таку кількість БПЛА", - заявив Скібіцький.

Він зазначив, що у виготовленні ударних дронів та деталей до них залучене не одне підприємство у Росії. Зараз українська розвідка працює над тим, аби встановити місця та фактичні обсяги виготовлення "шахедів".

Успішність планів росіян буде залежати від того, наскільки потужно Україна працюватиме у тандемі з нашими партнерами щодо санкцій: "Ми ділимось інформацією з партнерами, аби визначити й закрити шляхи постачання на територію Росії компонентів, обладнання, верстатів, програмного забезпечення, які використовуються саме для виробництва БПЛА. Крім того, ці плани (ворога, - ред.) будуть залежати від успішної кінетичної дії на ті об'єкти, які беруть участь у виробництві цих дронів у РФ".

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Представник розвідки розповів, ударні дрони є важливою складовою нової тактики обстрілів росіян: вони поєднують застосування БПЛА та ракетної зброї. Це один з варіантів, який противник може використати в осінньо-зимовий період для атак на енергетичну інфраструктуру України.

"Ми, зі свого боку, будемо робити все, щоб захистити наші об'єкти, своєчасно виявити підготовку до ударів і, відповідно, дати рекомендації нашим енергетикам, щоб не допустити серйозних руйнувань", - додав Скібіцький.