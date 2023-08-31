Ворог поки що не може налагодити власне виробництво "шахедів", - Юсов
Представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що у збитих "шахедах" трапляються деталі російського виробництва
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Агресор намагається перейти від великовузлової збірки до локалізації власного виробництва. У збитих "шахедах" трапляються деталі російського виробництва. Але ворог поки що не може налагодити власне виробництво. Проте такі плани й завдання вони ставлять перед собою", - підкреслив Юсов.
Представник ГУР МО також додав, що "шахеди" постачалися морським і повітряним шляхом з Ірану до Росії.
"Ворог намагається вживати заходи безпеки - це децентралізація власного виробництва, розосередження, але є кінцевий пункт збірки. І це наше завдання й ціль. Місця, де збираються безпілотники й відправляються на фронт з метою вбивства українців є законною ціллю для українських Сил безпеки й оборони", - наголосив Юсов.
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