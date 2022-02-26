У Волновасі на Донеччині через російські "Гради" загинуло 15 цивільних, - голова Донецької ОДА
У Волновасі на Донеччині через обстріли російських військових "Градами" та артилерією загинули 15 мирних жителів
Про це написав голова Донецької ОДА Павло Кириленко у Facebook.
"У Волновасі, яку росіяни обстрілюють із градів та артилерії, фактично другу добу поспіль, загинуло 15 цивільних", - написав очільник області.
Він додав, що є численні пошкодження житлових будинків, у тому числі двох багатоквартирних.
За словами Кириленка, у Волновасі почав відновлюватися мобільний зв'язок. Місцева лікарня не припиняла роботи, але швидка допомога виїжджає лише тоді, коли припиняються обстріли.
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