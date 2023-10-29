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У Волновасі окупант розстріляв родину з 9 людей

29 жовтня, 2023 неділя
14:59
Війна з Росією У Волновасі окупант розстріляв родину з 9 людей

У тимчасово окупованому місті Волноваха Донецької області російський окупант розстріляв родину із дев'яти членів, серед них двоє дітей

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Російський військовий розстріляв прямо в будинку дев’ять людей. У тому числі дівчинку - ученицю 4 класу", - написав він у телеграм.

Андрющенко опублікував фото батьків дівчинки, яких теж було розстріляно. 

У Волновасі окупант розстріляв сім'ю з 9 людей

Фото: Петро Андрющенко / телеграм


За слова радника мера Маріуполя, членів родини розстріляли через те, що вони нібито відмовилися віддати свій будинок кадирівцям. Він додав, що інформацію підтвердили партнери з інформаційного спротиву у Волновасі, яку росіяни окупували та зруйнували 11 березня 2022 року.

"Це найбільше та найгучніший злочин окупантів після окупації, який вже намагаються приховати", - наголосив Андрющенко. 

Згодом російське видання ASTRA також повідомило про вбивство членів родини. Як стверджують місцеві жителі, сусіди та родичі вбитих, розстріл скоїв російський військовослужбовець.

Так званий слідчий комітет РФ по "ДНР" заявив, що встановлюються обставини вбивства дев'яти мешканців міста Волновахи, у тому числі двох дітей. За їхніми даними, тіла людей знайшли у приміщенні приватного будинку з вогнепальними пораненнями. 

Як розповіли ASTRA сусіди та дальня родичка вбитих, все сталося у п'ятницю, 27 жовтня у будинку на вулиці Донецькій. У будинку жили чоловік та дружина - Наталія та Андрій, а також їхні діти - учениця молодших класів Настя та 4-річний Микита.

У Волновасі окупант розстріляв родину з 9 людей

Фото: ASTRA

Що саме сталося до вбивства, поки невідомо. Злочинець розстріляв усю сім'ю з дітьми та ще 5 осіб, які також перебували у будинку.

"Як нам сказала поліція, вбили військові на мотоциклах, і всі лежали в ліжках, тобто це зробили, коли вони спали", - сказала виданню дальня родичка вбитих із посиланням на очевидців.

Знайомий сім'ї наголосив, що вбивство скоїв російський військовослужбовець.

У Волновасі окупант розстріляв родину з 9 людей

Фото: ASTRA

"З чоловіком Наталки він щось не поділив. Відразу приїхала верхівка, і вони почали намагатися приховати все, сусідам сказали - мовчати. У їхньої свекрухи був у п'ятницю день народження, а вночі всіх убили. Вчора їх почали шукати родичі, викликали поліцію, розкрили хату, а всі вони вбиті", - додають очевидці та близькі родини.

Ще один сусід додав, що будинок окупанти залили водою, аби приховати докази вбивства. 

  • Напередодні командиру одного з підрозділів та військовому російської армії, які під час окупації Чернігівщини розстріляли трьох братів та закопали тіла в ямі, заочно повідомили про підозру.
Маріуполь
російська армія
Донеччина
окуповані території
окупанти
Волноваха
Петро Андрющенко
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