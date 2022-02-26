"У ворога жалюгідний зв'язок, вони не орієнтуються на місцевості": Укравтодор оголосив про демонтаж дорожніх знаків в Україні
Укравтодор закликає усі органи місцевого самоврядування негайно розпочати демонтаж дорожніх знаків по всій Україні
Про це йдеться у Facebook.
"Укравтодор закликає усі шляхові організації, територіальні громади, органи місцевого самоврядування негайно розпочати демонтаж дорожніх знаків поблизу. Пріоритет №1 - вказівні знаки, назви населених пунктів. Зібрані знаки передаємо місцевій владі та дорожникам", - йдеться у повідомленні.
В Укравтодорі наголошують, що у російських окупантів "жалюгідний зв'язок, вони не орієнтуються на місцевості".
"Давайте допоможемо їм потрапити прямісінько у пекло", - йдеться у дописі.
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