"У ворога жалюгідний зв'язок, вони не орієнтуються на місцевості": Укравтодор оголосив про демонтаж дорожніх знаків в Україні

Про це йдеться у Facebook.



"Укравтодор закликає усі шляхові організації, територіальні громади, органи місцевого самоврядування негайно розпочати демонтаж дорожніх знаків поблизу. Пріоритет №1 - вказівні знаки, назви населених пунктів. Зібрані знаки передаємо місцевій владі та дорожникам", - йдеться у повідомленні.



В Укравтодорі наголошують, що у російських окупантів "жалюгідний зв'язок, вони не орієнтуються на місцевості".



"Давайте допоможемо їм потрапити прямісінько у пекло", - йдеться у дописі.

