Про це пише Reuters.

В Нью-Делі стурбовані тим, що вторгнення Росії в Україну може вплинути на військові поставки до Індії, для якої РФ є основним джерелом необхідного озброєння. Відповідну заяву опублікували військово-повітряні сили (IAF) Індії.

Речник російського посольства в Нью-Делі прокоментував ситуацію та зазначив, що "не має інформації, яка б могла підтвердити цю заяву".

Видання також зазначає, що Рособоронекспорт, ​​який є підрозділом російського уряду з експорту зброї, коментарів не надав.

У військово-повітряних силах заявили, що війна РФ з Україною настільки вплинула на постачання для Індії, що країна була змушена скоротити прогнозовані капітальні витрати на модернізацію.

Reuters відзначає, що Росія, а до неї Радянський Союз, десятиліттями були основним джерелом зброї та оборонного обладнання для Індії. Наразі найбільшою поточною поставкою є системи ППО С-400 "Тріумф", які Індія купила у 2018 році за 5,4 мільярда доларів.

Військово-повітряні сили також потребують російських запчастин для своїх винищувачів Су-30МКІ та МіГ-29.