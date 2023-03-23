У ВПС Індії заявили, що Росія не може поставити їм обіцяну зброю через війну з Україною
Представник ВПС Індії заявив, що цього року була запланована велика поставка зброї з Росії, проте через агресію РФ в Україні вона не відбудеться
Про це пише Reuters.
В Нью-Делі стурбовані тим, що вторгнення Росії в Україну може вплинути на військові поставки до Індії, для якої РФ є основним джерелом необхідного озброєння. Відповідну заяву опублікували військово-повітряні сили (IAF) Індії.
Речник російського посольства в Нью-Делі прокоментував ситуацію та зазначив, що "не має інформації, яка б могла підтвердити цю заяву".
Видання також зазначає, що Рособоронекспорт, який є підрозділом російського уряду з експорту зброї, коментарів не надав.
У військово-повітряних силах заявили, що війна РФ з Україною настільки вплинула на постачання для Індії, що країна була змушена скоротити прогнозовані капітальні витрати на модернізацію.
Reuters відзначає, що Росія, а до неї Радянський Союз, десятиліттями були основним джерелом зброї та оборонного обладнання для Індії. Наразі найбільшою поточною поставкою є системи ППО С-400 "Тріумф", які Індія купила у 2018 році за 5,4 мільярда доларів.
Військово-повітряні сили також потребують російських запчастин для своїх винищувачів Су-30МКІ та МіГ-29.
- У четвер, 16 березня, Індія схвалила закупівлю озброєння на суму 8,5 млрд доларів (705 млрд рупій), намагаючись посилити свою армію.
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