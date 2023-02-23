У ВР запропонували запровадити відеофіксацію уроків в українських школах

Про це на фейсбуці поінформувала заступниця голови комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич.

Вона ствердила, що на порядку денному в українському парламенті - питання "доцільності запровадження та правового регулювання питання відеофіксації освітнього процесу".

Так, мовиться саме про відеоспостереження для фіксації протиправних дій та використання відео як доказ у суді за необхідності.

З переваг Ірина Констанкевич виділила протидію булінгу та мобінгу, захист від неправдивих звинувачень, фіксація крадіжок, дані щодо інцидентів між учнями та педагогами. Однак є й недоліки: складні процедури захисту персональних даних, висока вартість обладнання та його обслуговування, недосконалості законодавства (необхідна згода всіх без винятку присутніх учасників освітнього процесу).