У ВР запропонували запровадити відеофіксацію уроків в українських школах
У Верховній Раді України розпочали обговорювати запровадження відеоспостереження під час проведення освітнього процесу
Про це на фейсбуці поінформувала заступниця голови комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Ірина Констанкевич.
Вона ствердила, що на порядку денному в українському парламенті - питання "доцільності запровадження та правового регулювання питання відеофіксації освітнього процесу".
Так, мовиться саме про відеоспостереження для фіксації протиправних дій та використання відео як доказ у суді за необхідності.
З переваг Ірина Констанкевич виділила протидію булінгу та мобінгу, захист від неправдивих звинувачень, фіксація крадіжок, дані щодо інцидентів між учнями та педагогами. Однак є й недоліки: складні процедури захисту персональних даних, висока вартість обладнання та його обслуговування, недосконалості законодавства (необхідна згода всіх без винятку присутніх учасників освітнього процесу).
- Нагадаємо, міністерство освіти і науки України рекомендує освітнім закладам перейти на дистанційне навчання у річницю війни - з 22 по 24 лютого.
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