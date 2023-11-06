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Головна Війна з Росією У в'язницях РФ транслюють пропагандистські російські канали, аби збільшити кількість "добровольців", - ISW

У в'язницях РФ транслюють пропагандистські російські канали, аби збільшити кількість "добровольців", - ISW

6 листопада, 2023 понедiлок
07:17
Війна з Росією в'язниця

Задля розширення бойової потужності без проведення загальної мобілізації у російських в'язницях для військовополонених планують транслювати пропагандистські канали та проводити лекції про життя в Росії

Про це інформує американський Інститут вивчення війни (ISW).

Мілблогер РФ закликав російських "пропагандистів" посилити використання пропаганди проти українських військовополонених, які зараз утримуються в Росії, щоб збільшити кількість "добровольців" у російській армії. 

Зокрема, він запропонував, щоб у російських в'язницях, де утримуються українські військовополонені, майже безперервно транслювалися державні теле- і радіопрограми, такі як "Россия-24", "Радио Маяк" і "Радио Россия". 

Мілблогер також закликав показувати у в'язницях спеціально підготовлені "пропагандистські лекції" про російський спосіб життя і запрошувати російських політологів та економістів для читання лекцій у в'язницях. 

Російські державні ЗМІ раніше повідомляли, що російський добровольчий батальйон "Богдан Хмельницький" "вербує" українських військовополонених з різних російських виправних колоній. Однак примус військовополонених до участі в бойових діях є порушенням Женевської конвенції про військовополонених.

  • Російський уряд тестує електронну систему голосування перед президентськими виборами 2024 року, ймовірно, для сприяння маніпуляціям з результатами на користь Володимира Путіна.

Україна
Росія
мобілізація
Військові новини
пропаганда
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