У Whatsapp тепер можна використовувати два облікові записи одночасно
Відсьогодні, 19 жовтня, у Whatsapp з'явилась можливість входити одночасно у два облікові записи - для цього достатньо лише мати ще один номер телефону
Про це йдеться у блозі месенджера.
"Сьогодні ми запроваджуємо можливість одночасно входити у два облікові записи WhatsApp. Тепер вам більше не потрібно щоразу виходити з облікового запису, носити із собою два телефони або переживати про надсилання повідомлень не з того запису. Нова можливість буди корисною для перемикання між обліковими записами – робочим та особистим", - йдеться у повідомленні.
Аби налаштувати другий обліковий запис, знадобиться другий номер телефону й SIM-карта або телефон, який приймає кілька SIM-карт чи карту eSIM. Достатньо просто відкрити налаштування WhatsApp, натиснути стрілку поруч зі своїм ім'ям, а потім – "Додати обліковий запис". Користувачі зможуть керувати своїми налаштуваннями конфіденційності й сповіщень у кожному обліковому записі.
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