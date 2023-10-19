У Whatsapp тепер можна використовувати два облікові записи одночасно

Про це йдеться у блозі месенджера.

"Сьогодні ми запроваджуємо можливість одночасно входити у два облікові записи WhatsApp. Тепер вам більше не потрібно щоразу виходити з облікового запису, носити із собою два телефони або переживати про надсилання повідомлень не з того запису. Нова можливість буди корисною для перемикання між обліковими записами – робочим та особистим", - йдеться у повідомленні.

Аби налаштувати другий обліковий запис, знадобиться другий номер телефону й SIM-карта або телефон, який приймає кілька SIM-карт чи карту eSIM. Достатньо просто відкрити налаштування WhatsApp, натиснути стрілку поруч зі своїм ім'ям, а потім – "Додати обліковий запис". Користувачі зможуть керувати своїми налаштуваннями конфіденційності й сповіщень у кожному обліковому записі.