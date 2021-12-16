У Японії медики зробили успішну операцію на серці ще не народженій дитині
Японські лікарі прооперували в утробі матері дитину з важкою хворобою серця
Про це пише NHK.
"Група, до якої входять фахівці з Національного центру здоров'я та розвитку дитини, повідомила, що операцію було проведено у липні плоду в утробі матері на 25-му тижні вагітності. У плода було діагностовано стеноз аортального клапана, при якому звуження отвору клапана аорти перешкоджає нормальному розвитку частини серця", - зазначають у повідомленні.
Видання зауважує, що спочатку хірурги ввели через черевну порожнину матері спеціальну голкоподібну трубку в серце дитини, а потім через неї вставили надувний катетер для розширення отвору клапана. Це дало змогу збільшити потік крові, який надходить у серце.
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