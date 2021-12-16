У Японії медики зробили успішну операцію на серці ще не народженій дитині

Про це пише NHK.



"Група, до якої входять фахівці з Національного центру здоров'я та розвитку дитини, повідомила, що операцію було проведено у липні плоду в утробі матері на 25-му тижні вагітності. У плода було діагностовано стеноз аортального клапана, при якому звуження отвору клапана аорти перешкоджає нормальному розвитку частини серця", - зазначають у повідомленні.



Видання зауважує, що спочатку хірурги ввели через черевну порожнину матері спеціальну голкоподібну трубку в серце дитини, а потім через неї вставили надувний катетер для розширення отвору клапана. Це дало змогу збільшити потік крові, який надходить у серце.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb