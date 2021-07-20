У Японії назвали колосальну суму витрат на Олімпіаду-2020
Японія витратила на проведення літніх Олімпійських ігор у Токіо $15,4 млрд
Про це заявив генеральний секретар оргкомітету Токіо-2020 Тосіро Муто, повідомляє AP.
За його словами, втрати Японії на проведення Олімпіади склали $15,4 млрд.
"Загальні витрати на проведення Олімпійських ігор, які понесли уряд Японії і уряд Токіо, склали $15,4 млрд", - сказав Муто під час 138-ї сесії МОК (Міжнародного олімпійського комітету).
Муто додав, що бюджет Ігор після перенесення на рік було переглянуто. На створення безпечного середовища для проведення турніру додатково знадобилося $900 млн.
Олімпійські ігри відбуватимуться у Токіо з 23 липня до 8 серпня.
- 20 липня повідомлялося, що за прогнозами аналітичної компанії Gracenote збірна України здобуде на Олімпійських іграх у Токіо 21 нагороду.
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