У Японії назвали колосальну суму витрат на Олімпіаду-2020

Про це заявив генеральний секретар оргкомітету Токіо-2020 Тосіро Муто, повідомляє AP.

За його словами, втрати Японії на проведення Олімпіади склали $15,4 млрд.

"Загальні витрати на проведення Олімпійських ігор, які понесли уряд Японії і уряд Токіо, склали $15,4 млрд", - сказав Муто під час 138-ї сесії МОК (Міжнародного олімпійського комітету).

Муто додав, що бюджет Ігор після перенесення на рік було переглянуто. На створення безпечного середовища для проведення турніру додатково знадобилося $900 млн.

Олімпійські ігри відбуватимуться у Токіо з 23 липня до 8 серпня.